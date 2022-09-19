В Сараях водитель на «десятке» протаранил три припаркованных автомобиля

Позже выяснилось, что водитель был пьян.

В Сараях водитель на «ВАЗ 2110» врезался в три припаркованных автомобиля. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщило ИД «Пресса».

Инцидент случился в субботу, 17 сентября, в 16.10 на улице Ленина. Там 39-летний житель поселка Зеркальные Пруды ехал на «ВАЗ 2110». В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в три припаркованных автомобиля.

Позже выяснилось, что виновник ДТП сел за руль пьяным — алкотестер показал 1,111 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На нарушителя составили административный протокол. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.