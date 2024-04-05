В Белоруссии приступили к очередному этапу боеготовности армии
Отмечается, что к участию в проверке к боеготовности привлечены танковые и инженерные войска.
В Белоруссии приступили к очередному этапу боеготовности армии. Об этом сообщили в белорусском Минобороны.
Отмечается, что к участию в проверке к боеготовности привлечены танковые и инженерные войска.
Личный состав пройдет учения на военной и специальной технике на полигонах и назначенных участках.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне.