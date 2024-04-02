Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне

«Хочешь мира — готовься к войне. Не я это придумал, но это очень правильно сказано», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готовится к войне. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Гродно во вторник, 5 апреля, пишет LIFE.

Лукашенко отметил, что белорусы не хотят чужой земли — «нам эту дай бог обработать».

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. Хочешь мира — готовься к войне. Не я это придумал, но это очень правильно сказано», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что в стране идет подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники. Политик заверил, что, если за это из недружественных стран «кто-то подвывает» и белорусов критикует, им следует знать, что они «все делают правильно».