В Рязанской области еще на 3,3% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

По данным ведомства, на прошедшей неделе, с 25 по 31 марта, в регионе зарегистрировали 6 259 случаев заболеваний. Заболеваемость снизилась на 3,3%.

В Рязанской области еще на 3,3% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на прошедшей неделе, с 25 по 31 марта, в регионе зарегистрировали 6 259 случаев заболеваний. Заболеваемость снизилась на 3,3%.

Ранее сообщалось о заболеваемости коронавирусом.