Сенатор от Рязанской области Мурог вошел в состав комитета по регламенту

Решение принято на заседании Совета Федерации в среду, 3 апреля.

Член Совета Федерации от Рязанской областной думы Игорь Мурог вошел в состав комитета по регламенту и организации парламентской деятельности. Об этом сообщило издание «Вид сбоку».

Решение принято на заседании Совфеда в среду, 3 апреля, по просьбе самого сенатора.

Председатель Совета Валентина Матвиенко сообщила, что удостоверение и нагрудный знак сенатора вручат Мурогу позже.

«Игорь Александрович, поздравляю вас с тем доверием, которое вам оказано. Успехов в работе», — обратилась к новому сенатору Матвиенко.

Напомним, о том, что Мурог перейдет на работу в Совет Федерации, стало известно во вторник, 2 апреля.