Рязанские депутаты выбрали сенатором от региона Игоря Мурога

Голосование прошло на внеочередном заседании областной думы во вторник, 2 апреля.

Во вторник, 2 апреля, депутаты Рязанской областной думы на внеочередном заседании согласовали кандидатуру Игоря Мурога на должность члена Совета Федерации от региона.

Депутат Виктор Малюгин поинтересовался, почему, спустя год после назначения исполняющим обязанности вуза, Мурог решил баллотироваться в сенаторы. Мурог отметил, что решение было принято руководством области и партией.

«Это не мое личное решение, и я по жизни никогда не отказывался от предложений. Благодарю коллег и руководителя области за доверие», — добавил Мурог.

Малюгин высказался против кандидатуры Мурога. Другие депутаты отметили, что Игорь Мурог навел порядок в вузе, не первый год находится при власти и готов представлять область в Совфеде.

«За» проголосовали 34 депутатов, один — против.

Напомним, регион в Совете Федерации представляют два сенатора. Сейчас действующий — экс-губернатор Николай Любимов. Его кандидатуру выдвигало областное правительство, второго претендента должна представлять Областная дума. Кандидату необходим статус депутата. Место сенатора стало вакантно, после того, как Совфед в конце 2022 года покинул Игорь Морозов. Ранее в СМИ сообщалось, что новым сенатором от региона могли стать Вячеслав Морозов и Татьяна Баринова.

Также уточняется, что с 1 апреля Мурог сложил полномочия депутата облдумы.