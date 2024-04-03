Рязанская мэрия рассказала, кто будет ремонтировать разрушенную отделку на Астраханском мосту

На данный момент объект находится на гарантийном обслуживании.

Администрация города рассказала, кто будет ремонтировать разрушенную отделку на Астраханском мосту. Об этом сообщили редакции РЗН. инфо в ведомстве.

Как отметили в мэрии, на данный момент мост находится на гарантийном обслуживании. Ведомство уже направило подрядной организации требование об устранении разрушения декоративной отделки.

Напомним, в 2022 и 2024 годах рязанцы жаловались на состояние Астраханского моста.