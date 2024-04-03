Подрядчик не вернет 163 миллиона рублей за ремонт Солотчинского моста

Также суд постановил, что рязанское правительство выплатит подрядчику 23 миллиона.

ГК «Альянс» не вернет 163 миллиона рублей рязанскому минтрансу за ремонт Солотчинского моста в 2018 году. Решение принял Арбитражный суд в Туле.

Он отменил решение Арбитражного суда Рязанской области. Теперь ГК «Альянс» не должен возвращать 163 млн 513 тысяч 595 рублей.

Также суд постановил, что рязанское правительство выплатит подрядчику 23 миллиона.

Напомним, подрядчик и минтранс подали встречные иски. ГК «Альянс» утверждал, что правительство области не доплатило ему за ремонт 23 миллиона, а в минтрансе говорили, что ремонт моста был сделан некачественно.

Решение суда в Туле можно обжаловать в Арбитражном суде Центрального округа.