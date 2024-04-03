Песков прокомментировал слова Зеленского о новой мобилизации в России
Пресс-секретарь президента России заявил, что слова Зеленского о мобилизации 300 тысяч человек в июне этого года — неправда.
Песков прокомментировал слова Зеленского о новой мобилизации в России. Его цитирует РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России заявил, что слова Зеленского о мобилизации 300 тысяч человек в июне этого года — неправда.
Ранее заявление Зеленского прокомментировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.