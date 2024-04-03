Картаполов прокомментировал слова Зеленского о скорой мобилизации в России

В среду, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы планирует мобилизацию 300 тысяч военных к 1 июня.

Картаполов прокомментировал слова Зеленского о скорой мобилизации в России. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

В среду, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы планирует мобилизацию 300 тысяч военных к 1 июня.

«Кокаин — страшная сила! У Зеленского явные проблемы с восприятием реальности!» — заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.