Начальник рязанского спасательного отряда рассказала о разборе завалов в «Крокусе»

По ее словам, руководители отряда решили поехать в Красногорск в четыре утра 24 марта.

Начальник спасательного отряда Salus РязГМУ Ирина Зимина рассказала в интервью ГТРК «Ока» о разборе завалов в «Крокусе».

По ее словам, руководители отряда решили поехать в Красногорск в четыре утра 24 марта.

«Мы с пятницы [22 марта] наблюдали за новостями, как вообще все происходило, что дальше будет. В субботу побоялись, постеснялись туда поехать. Но в воскресенье [24 марта] все-таки не выдержали», — отметила Зимина, добавив, что поехали все аттестованные спасатели.

24 марта в «Крокус» поехали пять человек, во вторник — восемь. По словам начальника отряда, волонтеры не поехали разбирать 25 марта завалы, а дали себе время, чтобы починить сломавшиеся инструменты.

На месте разрушений работали спасательные отряды «Спас» и «Лидер», а также пожарные. Задачи перед рязанскими волонтерами стояли такие же, как и у всех — распилить, убрать, разобрать и унести конструкции.

На вопрос, какую картину участники отряда видели перед сбой, Зимина ответила, что разруху.

«Тут ситуация такая, что непонятно, что тебе сейчас упадет на голову. Самое страшное было то, что все это прогоревшее, весь этот металл, который там был, потерял свою стойкость. То есть непонятно, в какой момент что и где может обрушиться. Застраховаться как в обычных условиях тут было невозможно. Если застрахуешься за какую-либо конструкцию, не факт, что она не упадет или ты успеешь убежать», — рассказала начальник отряда.

Она добавила, что морально было трудно, ведь все осознавали, что под завалами могут находиться люди. Однако, по словам Зиминой, рязанские волонтеры не столкнулись с такой ситуацией.

На вопрос ведущей, как волонтеры психологически справились с ситуацией, начальник отряда ответила, что они не на первой катастрофе работали и для них это «уже обычное состояние». Она добавила, что волонтеры работали в Рязанской области во время крушения ИЛ-76 и после взрыва на Осеннем переулке.

Кроме того, журналист поинтересовалась, какие ошибки совершили люди во время пожара в «Крокусе». Зимина заявила, что ошибки людей во время эвакуации не было.

«Заблокированный выход — вот ошибка… Ошибки людей нет. Это всегда будет толпа, это всегда будет стресс. И люди, которые организовывали эту толпу, люди, которые выводили других — хороший показатель, того, что есть такие, кто могут помочь… Тут нельзя винить людей. Это стресс, это твоя жизнь, ты борешься за свою жизнь, поэтому толпа просто перескакивает, когда бежит», — сказала Зимина.

Она добавила, что при входе в большие ТЦ люди должны научиться читать планы эвакуации.

Ранее сын владельца «Крокус Сити Холл» заявил, что информация о закрытых эвакуационных выходах была фейком.

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