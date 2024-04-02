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Сын владельца «Крокус Сити Холл» рассказал, где находятся видеозаписи с теракта
Эмин Агаларов отметил, что в Крокусе стояло дорогостоящее оборудование последнего поколения. Камеры по его словам были настолько качественными, что можно было даже посмотреть номер любой машины на стоянке.

Сын владельца «Крокус Сити Холл», в котором произошел теракт 22 марта, Эмин Агаларов рассказал, где находятся записи теракта с видеокамер, установленных в ТРЦ. Он рассказал об этом YouTube-каналу «Forbes».

Агаларов отметил, что в Крокусе стояло дорогостоящее оборудование последнего поколения. Камеры по его словам были настолько качественными, что можно было посмотреть номер любой машины на стоянке.

«Тот сервер, который нам удалось спасти с директором зала Романом Грачевым, на котором хранится вся информация — хранится в следственном комитете. Надеюсь, эти видеокадры восстановят детальную картину произошедшего», — рассказал Агаларов.

Также предприниматель назвал публикации в СМИ о том, что эвакуационные выходы были закрыты, фейками.

Помимо этого Агаларов рассказал, что «потушить» теракт не сможет любая пожарная система.