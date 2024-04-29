В рязанской полиции рассказали подробности смертельного ДТП с участием подростка

В селе Меньшие Можары Сараевского района в воскресенье, 28 апреля, 16-летний рязанец устроил смертельную аварию. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В селе Меньшие Можары Сараевского района в воскресенье, 28 апреля, 16-летний рязанец устроил смертельную аварию. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Около 21:00 на улице Советской, вблизи дома № 36, 16-летний житель Рязани за рулем ВАЗ-21150 сбил 47-летнего велосипедиста из Сараевского района.

В результате аварии мужчина от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что подросток покинул место ДТП.