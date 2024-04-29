В Сараевском районе подросток насмерть сбил пешехода

В воскресенье, 28 апреля, в 20:35 в селе Можары Сараевского района автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В воскресенье, 28 апреля, в 20:35 в селе Можары Сараевского района автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

После наезда на пешехода водитель скрылся с места происшествия. Его нашли. Оказалось, что за рулем был несовершеннолетний рязанец.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Уточняются все обстоятельства случившегося.