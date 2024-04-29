В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток

Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.

В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщили в официальном Telegram-канале СК России.

«В Авдеевке (ДНР) обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток», — написали в сообщении.

Как отметили в ведомстве, следователи будут расследовать преступления ВФУ. Они установят все обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.

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