В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за неделю

Украинские войска за неделю потеряли в совокупности до 8280 человек. За это время сдались в плен 15 украинских военнослужащих.

В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за неделю. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что российские военные за неделю нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и ВПК Украины. Удары наносились в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России.

Украинские войска за неделю потеряли в совокупности до 8280 человек. За это время сдались в плен 15 украинских военнослужащих.

Российские военные продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, улучшать свое тактическое положение.

На аэродроме был уничтожен украинский МиГ-29, также поражены восемь боевых машин РСЗО HIMARS, Vampire и «Град», пусковая установка ЗРК С-300ПС, две РЛС. Кроме того, авиацией сбиты украинские МиГ-29 и Су-25.