В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за неделю. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что российские военные за неделю нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и ВПК Украины. Удары наносились в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России.
Украинские войска за неделю потеряли в совокупности до 8280 человек. За это время сдались в плен 15 украинских военнослужащих.
Российские военные продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, улучшать свое тактическое положение.
На аэродроме был уничтожен украинский МиГ-29, также поражены восемь боевых машин РСЗО HIMARS, Vampire и «Град», пусковая установка ЗРК С-300ПС, две РЛС. Кроме того, авиацией сбиты украинские МиГ-29 и Су-25.