В Рязани столкнулись две легковушки

Авария случилась в субботу, 27 апреля, на перекрестке Окружной дороги и поселка Никуличи.

В Рязани столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария случилась в субботу, 27 апреля, на перекрестке Окружной дороги и поселка Никуличи.

По словам очевидцев, столкнулись две легковушки. О пострадавших не сообщается.

Позже стало известно, что ДТП произошло между тремя автомобилями. Пострадала женщина.

Фото: Telegram-канал «аТипичная Рязань-2».