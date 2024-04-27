В Рязани столкнулись две легковушки
Авария случилась в субботу, 27 апреля, на перекрестке Окружной дороги и поселка Никуличи.
В Рязани столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».
Авария случилась в субботу, 27 апреля, на перекрестке Окружной дороги и поселка Никуличи.
По словам очевидцев, столкнулись две легковушки. О пострадавших не сообщается.
Позже стало известно, что ДТП произошло между тремя автомобилями. Пострадала женщина.
Фото: Telegram-канал «аТипичная Рязань-2».