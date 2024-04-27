В массовом ДТП на Окружной дороге в Рязани пострадала женщина

ДТП случилось в субботу, 27 апреля, на 196 километре автодороги М-5 «Урал».

В массовом ДТП на Окружной дороге в Рязани пострадала женщина. Подробности ДТП опубликовали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось в субботу, 27 апреля, на 196 километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, произошло столкновение грузового автомобиля «ФАВ», под управлением 44-летнего жителя Чучковского района, автомобиля Hyundai, под управлением 38-летней рязанки и автомобиля Lexus, под управлением 41-летнего рязанца.

В результате водитель Hyundai получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места.