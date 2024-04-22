В России подорожал «шашлычный набор»

В апреле этого года набор из мяса, мангала, шампуров, углей и розжига подорожал на 11%. Его стоимость составляет 2917 рублей.

В России подорожал «шашлычный набор». Об этом сообщает газета « Известия ».

По данным издания, в апреле этого года набор из мяса, мангала, шампуров, углей и розжига подорожал на 11%. Его стоимость составляет 2917 рублей.

Замаринованное мясо для шашлыка в среднем обходится в 679 рублей, комплект шампуров — в 304 рубля, мангал — в 1402 рубля. Уголь в среднем стоит 243 рубля, розжиг — 289 рублей.