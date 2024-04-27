Министерство ТЭК и ЖКХ отказалось ремонтировать рязанский Гостиный двор повторно

Повторный капитальный ремонт Гостиного двора не предусмотрен региональной программой. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ.
По данным ведомства, многоквартирный дом № 24 на улице Ленина включен в региональную программу. Капремонт фасада выполнили в 2016 году. Гарантийный срок составил пять лет и на данный момент истек. Кроме того, в 2017 году ремонтировали крышу, системы холодного водоснабжения и водоотведения.
Как отметили в министерстве, собственники отвечают за расходы по содержанию дома. С появлением на фасадах отслоений и разрушений необходимо было сразу же отбить штукатурку и восстановить поврежденные места.
В ведомстве добавили, что данные работы должны выполнять управляющие организации, а если их нет, то собственники помещений.
Напомним, рязанцы рассказали о треснувшем основании колонн исторического здания.
Позже в горадминистрации сообщили, что ремонтом треснувших колонн рязанского Гостиного двора займется управляющая компания. Госинспекция по охране объектов культурного наследия направила письма в министерство ТЭК и ЖКХ с просьбой включить здание в программу капремонта многоквартирных домов.