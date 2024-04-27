Министерство ТЭК и ЖКХ отказалось ремонтировать рязанский Гостиный двор повторно

Ответственность за расходы по содержанию дома лежит на собственниках.

Повторный капитальный ремонт Гостиного двора не предусмотрен региональной программой. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ.

По данным ведомства, многоквартирный дом № 24 на улице Ленина включен в региональную программу. Капремонт фасада выполнили в 2016 году. Гарантийный срок составил пять лет и на данный момент истек. Кроме того, в 2017 году ремонтировали крышу, системы холодного водоснабжения и водоотведения.

Как отметили в министерстве, собственники отвечают за расходы по содержанию дома. С появлением на фасадах отслоений и разрушений необходимо было сразу же отбить штукатурку и восстановить поврежденные места.

В ведомстве добавили, что данные работы должны выполнять управляющие организации, а если их нет, то собственники помещений.

Напомним, рязанцы рассказали о треснувшем основании колонн исторического здания.

Позже в горадминистрации сообщили, что ремонтом треснувших колонн рязанского Гостиного двора займется управляющая компания. Госинспекция по охране объектов культурного наследия направила письма в министерство ТЭК и ЖКХ с просьбой включить здание в программу капремонта многоквартирных домов.