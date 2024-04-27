Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
20°
Вск, 28
16°
Пнд, 29
17°
ЦБ USD 91.78 -0.23 28/04
ЦБ EUR 98.03 -0.69 28/04
Нал. USD 92.16 / 93.00 27/04 16:50
Нал. EUR 99.80 / 98.00 27/04 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
2 051
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
7 310
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
27 525
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
49 967
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Министерство ТЭК и ЖКХ отказалось ремонтировать рязанский Гостиный двор повторно
Ответственность за расходы по содержанию дома лежит на собственниках.

Повторный капитальный ремонт Гостиного двора не предусмотрен региональной программой. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ.

По данным ведомства, многоквартирный дом № 24 на улице Ленина включен в региональную программу. Капремонт фасада выполнили в 2016 году. Гарантийный срок составил пять лет и на данный момент истек. Кроме того, в 2017 году ремонтировали крышу, системы холодного водоснабжения и водоотведения.

Как отметили в министерстве, собственники отвечают за расходы по содержанию дома. С появлением на фасадах отслоений и разрушений необходимо было сразу же отбить штукатурку и восстановить поврежденные места.

В ведомстве добавили, что данные работы должны выполнять управляющие организации, а если их нет, то собственники помещений.

Напомним, рязанцы рассказали о треснувшем основании колонн исторического здания.

Позже в горадминистрации сообщили, что ремонтом треснувших колонн рязанского Гостиного двора займется управляющая компания. Госинспекция по охране объектов культурного наследия направила письма в министерство ТЭК и ЖКХ с просьбой включить здание в программу капремонта многоквартирных домов.