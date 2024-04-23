Ремонтом треснувших колонн рязанского Гостиного двора займется управляющая компания

Директору направили уведомление, что необходимо устранить разрушения оснований колонн.

В Рязани управляющей компании дома № 24 на улице Ленина направили уведомление о ремонте основания колонн восточного корпуса Гостиного двора. Об этом РЗН. Инфо сообщили в мэрии и госинспекции по охране объектов культурного наследия региона.

Горадминистрацией установлено, что за многоквартирный дом № 24 на улице Ленина отвечает управляющая компания «Аварийно-ремонтная служба». Директору направили уведомление, что необходимо устранить разрушения оснований колонн.

По информации мэрии, многоквартирный дом — памятник истории и культуры федерального значения. За его сохранность отвечает региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия.

В инспекции сообщили, что реставрацию фасада и крыши проводили в 2016 году за счет фонда капремонта. Гарантия обязательств по госконтракту истекла. Из-за этого инспекция направила письма в министерство ТЭК и ЖКХ с просьбой включить здание в программу капремонта многоквартирных домов. Также управляющую компанию призвали провести ремонт фасада.

Напомним, очевидцы засняли треснувшие основания колонн восточного корпуса Гостиного двора.