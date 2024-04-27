Бастрыкин запросил доклад по делу о нарушениях прав жильцов дома в Касимове

Напомним, жители многоквартирного дома в Касимове жаловались, что в здании постоянно протекает крыша, затоплены подвальные помещения, изношена электропроводка.

Бастрыкин запросил доклад по делу о нарушениях прав жильцов дома в Касимове. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Напомним, жители многоквартирного дома в Касимове жаловались, что в здании постоянно протекает крыша, затоплены подвальные помещения, изношена электропроводка.

Региональный СК организовал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Рязанской области Медведкову А.А. доложить о ходе проверки и мерах, принимаемых для восстановления нарушенных прав граждан.