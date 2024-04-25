Следователи проведут проверку по обслуживанию многоквартирного дома в Касимове

В сообщении отметили, что 25 апреля в СМИ появились жалобы жильцов дома. По их словам, в здании протекает крыша, затоплены подвальные помещения, изношенная электропроводка.

Следователи проведут проверку по обслуживанию многоквартирного дома в Касимове. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

В сообщении отметили, что 25 апреля в СМИ появились жалобы жильцов дома. По их словам, в здании протекает крыша, затоплены подвальные помещения, изношенная электропроводка.

СК организовал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

В рамках проверки следователи осмотрят дом, опросят жильцов и руководство управляющей компании. Установят все обстоятельства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.