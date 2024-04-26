В Рязани на обустройство кладбища «Успенское» выделили еще 45,8 миллионов рублей

Работы выполнят до 31 октября.

В Рязани в районе Сысоево на обустройство кладбища «Успенское» выделили еще 45 миллионов 810 тысяч 658 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В проекте предусмотрено места для 7091 захоронений. Из них 448 воинских, 665 для малоимущих, 100 для почетных граждан. Также подрядчик должен будет обустроить асфальтированные проезды и тротуары, забор и туалет.

Заказчик — управление капстроительства администрации Рязани. Работы выполнят до 31 октября.

Напомним, в июле 2023 года на кладбище «Успенское» выделяли 8,2 миллиона рублей. Тогда подрядчик должен был спроектировать пять зон: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, зоны захоронений и «зеленой защиты».