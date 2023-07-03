В Рязани появится кладбище «Успенское»

В Сысоево на двух земельных участках появится новое кладбище «Успенское». Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Управление капстроительства администрации Рязани выделило 8 млн 22 тысячи 868 рублей. Подрядчик должен предусмотреть при проектировании пять зон: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений и зону зеленой защиты.
В них будут входить: устройство наружного освещения и системы видеонаблюдения, кольцевой (объездной) дороги по периметру кладбища и мест отдыха, строительство административно-хозяйственного здания площадью не менее 35 кв.м., пункта проката инвентаря для ухода за могилами и торгового павильона. А также посадят в два ряда деревья и кустарники, сделают раздельный въезд-выезд и вход-выход, установят общественный туалет, четыре скамейки и две урны, 15 мусорных контейнеров, обустроят парковку.
Работы планируют выполнить до 20 декабря 2023 года.