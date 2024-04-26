В России впервые промаркировали пиво для собак

Пиво для собак — безалкогольный напиток, содержащий хмель и дрожжи. Эксперимент прошел на подмосковном производстве.

В России впервые промаркировали пиво для собак. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на оператора системы «Честный знак».

Уточняется, что пиво для собак — безалкогольный напиток, содержащий хмель и дрожжи. Эксперимент прошел на подмосковном производстве.

«В ходе эксперимента промаркирована партия пива для собак методом этикирования, код нанесен на крышку», — заявил собеседник агентства.

Руководитель управления безакцизной пищевой продукции Центра развития перспективных технологий Юлия Кузьмина рассказала, что эксперимент по маркировке кормов для животных находится в активной стадии.

«Мы протестировали процессы нанесения кодов на восемь типов упаковки для кормов, такие как паучи, мягкая упаковка, дойпак, и на последнем эксперименте успешно протестировали нанесение на стеклянные бутылки», — добавила она.

Отмечается, что в России эксперимент по маркировке кормов для животных идет с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года.

Напомним, В России ввели обязательную маркировку пива в любой упаковке. Стоимость напитка в стране увеличится от восьми до 15 процентов.