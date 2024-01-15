В России ввели обязательную маркировку пива в любой упаковке

Магазины и другие предприятия, торгующие пивом, должны передавать данные о подключении оборудования и объемах продаж через кассовые аппараты.

В России с 15 января 2024 года обязательная маркировка алкогольной продукции распространяется на все виды упаковки пива и слабоалкогольных напитков, включая алюминиевые банки. Об этом сообщает «Интерфакс» .

Ранее такая мера уже действовала в отношении напитков в кегах, стеклянных и пластиковых бутылках. Теперь же она стала обязательной и для продажи в разлив.

Магазины и другие предприятия, торгующие пивом, должны передавать данные о подключении оборудования и объемах продаж через кассовые аппараты.

По информации оператора системы «Честный знак», на данный момент в госсистеме маркировки зарегистрировано более 54,5 тыс. розничных участников рынка, реализующих пиво на разлив. Они подтвердили готовность к новому этапу маркировки.

По словам руководителя направления подакцизных товаров в ЦРПТ Кирилла Волкова, уже сейчас фиксируется рост легального производства пива и слабоалкогольных напитков на 20,8%. А после введения прослеживаемости продаж ожидается аналогичная позитивная динамика во всей товаропроводящей цепочке.