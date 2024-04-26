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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 27-28 апреля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене МКЦ пройдет стендап-концерт Валентина Сидорова, а в библиотеке имени Горького состоится городской фестиваль моды, красоты и таланта «Новый сезон. Весна/лето 2024».

В кафе-клубе «Старый парк» пройдет выступление авторского дуэта двух рязанок: поэтессы Аллы Орловой и певицы Надежды Семиной с программой «Живет победа в поколениях».

ДК «Приокский» представит для рязанцев и гостей города концерт «В танцевальных ритмах», посвященный международному дню танца.

В «М5 Молл» в гости к рязанским зрителям приедет труппа тульского государственного театра кукол с музыкальной постановкой «Еще раз про красную шапочку».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».