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Фестиваль моды, красоты и таланта «НОВЫЙ СЕЗОН. ВЕСНА/ЛЕТО 2024»
28 апреля в 15:00
Праздники

Фестиваль моды, красоты и таланта «НОВЫЙ СЕЗОН. ВЕСНА/ЛЕТО 2024»

Библиотека им. М. Горького

28 апреля, состоится большой городской фестиваль моды, красоты и таланта. Свои коллекции представят молодые и уже опытные дизайнеры, ателье, магазины и фабрики, создающие одежду и аксессуары.

В фестивале примут участие рязанские фабрики трикотажа «POLLEN» и «FILIBORINI», дизайнеры Елена Нога, Анастасия Минаева, Светлана Мосолова, магазин локальных брендов «Тепло» и многие другие.

На подиуме выступят более 80 моделей агентства VEGA MODELS самых разных возрастов. Для всех гостей фестиваля организаторы подготовили развлекательную программу с выступлениями артистов и розыгрышем подарков.

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