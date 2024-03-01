Фестиваль моды, красоты и таланта «НОВЫЙ СЕЗОН. ВЕСНА/ЛЕТО 2024»

28 апреля, состоится большой городской фестиваль моды, красоты и таланта. Свои коллекции представят молодые и уже опытные дизайнеры, ателье, магазины и фабрики, создающие одежду и аксессуары.

В фестивале примут участие рязанские фабрики трикотажа «POLLEN» и «FILIBORINI», дизайнеры Елена Нога, Анастасия Минаева, Светлана Мосолова, магазин локальных брендов «Тепло» и многие другие.

На подиуме выступят более 80 моделей агентства VEGA MODELS самых разных возрастов. Для всех гостей фестиваля организаторы подготовили развлекательную программу с выступлениями артистов и розыгрышем подарков.