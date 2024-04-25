Сеть гипермаркетов «Ашан» заявила о продолжении работы в России

Ритейлер направил официальное обращение в Минпромторг.

Сеть гипермаркетов «Ашан» заявила о продолжении работы в России. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на интервью статс-секретаря — замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

По его словам, ритейлер не планирует уходить с российского рынка, о чем свидетельствует официальное обращение в ведомство.

Ранее оператор розничных сетей опроверг слухи об уходе из России и добавил, что компания продолжает свою и планирует развитие в стране. Ритейлер также напомнил, что с 2023 года «Ашан ритейл Россия» работает на российском рынке автономно от материнской компании.