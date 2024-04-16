«Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка

Заявление компания сделала на фоне новостей о продаже российских активов компанией Ceetrus, входящей в группу Auchan Holding. По данным ЕГРЮЛ, с 12 апреля собственником стала компания «Торговые галереи».

Ретейлер «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«"Ашан ритейл Россия» в очередной раз подтверждает свое решение продолжать работать на российском рынке. «Ашан ритейл Россия» подтверждает, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в России и продолжает реализацию поставленных целей. Компания не только не закрывается, но и более того планирует развитие ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли", — указано в публикации.

Заявление компания сделала на фоне новостей о продаже российских активов компанией Ceetrus, входящей в группу Auchan Holding. По данным ЕГРЮЛ, с 12 апреля собственником стала компания «Торговые галереи».