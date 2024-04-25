Рязанский суд изменил меру пресечения трем фигурантам дела о хищении бюджетных денег

На заседании присутствовал лично Фурфурак со своим адвокатом, Алексеев, Сидоров и их адвокаты — по видеосвязи из Московской и Ленинградской области.

В четверг, 25 апреля, в рязанском Железнодорожном суде началось рассмотрение уголовного дела о хищении 15 миллионов рублей группой чиновников. В рамках дела суд изменил меру пресечения начальнику управления дорожного хозяйства и транспорта Юрию Фурфураку, гендиректору петербургской фирмы ООО «ФГК» Евгению Алексееву и сотруднику фирмы-производителя спецтехники «Меркатор Холдинг» Артуру Сидорову. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо.

На заседании присутствовал лично Фурфурак со своим адвокатом, Алексеев, Сидоров и их адвокаты — по видеосвязи из Московской и Ленинградской области.

Прокуратура просила продлить домашний арест на полгода. Адвокат Сидорова оставил избрание меры пресечения на усмотрение суда, при возможности просил заменить на запрет определенных действий. Адвокаты Алексеева и Фурфурака просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Судья изменила меру пресечения Алексееву, Сидорову и Фурфураку с домашнего ареста на запрет определенных действий по 14 октября. Они обязаны: с 22:00 до 6:00 без письменного разрешения суда не покидать места проживания за исключением случаев госпитализации в медучреждения, не общаться с лицами проходящими по уголовному делу и другими лицами, кроме близких родственников, адвоката и прокуртуры, и использовать интернет и мобильную связь, самостоятельно являться в суд по требованию.

Ранее Московский городской суд продлил домашний арест до 2 мая.

Позже стало известно, что дело о хищении 15 миллионов рублей из бюджета чиновниками направили в рязанский суд.