Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
21°
Птн, 26
20°
Сбт, 27
20°
ЦБ USD 92.13 -0.38 26/04
ЦБ EUR 98.71 -0.2 26/04
Нал. USD 93.00 / 93.72 25/04 16:50
Нал. EUR 100.11 / 101.84 25/04 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
Вчера 14:42
897
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
6 191
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
26 443
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
45 776
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанский суд изменил меру пресечения трем фигурантам дела о хищении бюджетных денег
На заседании присутствовал лично Фурфурак со своим адвокатом, Алексеев, Сидоров и их адвокаты — по видеосвязи из Московской и Ленинградской области.

В четверг, 25 апреля, в рязанском Железнодорожном суде началось рассмотрение уголовного дела о хищении 15 миллионов рублей группой чиновников. В рамках дела суд изменил меру пресечения начальнику управления дорожного хозяйства и транспорта Юрию Фурфураку, гендиректору петербургской фирмы ООО «ФГК» Евгению Алексееву и сотруднику фирмы-производителя спецтехники «Меркатор Холдинг» Артуру Сидорову. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо.

На заседании присутствовал лично Фурфурак со своим адвокатом, Алексеев, Сидоров и их адвокаты — по видеосвязи из Московской и Ленинградской области.

Прокуратура просила продлить домашний арест на полгода. Адвокат Сидорова оставил избрание меры пресечения на усмотрение суда, при возможности просил заменить на запрет определенных действий. Адвокаты Алексеева и Фурфурака просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Судья изменила меру пресечения Алексееву, Сидорову и Фурфураку с домашнего ареста на запрет определенных действий по 14 октября. Они обязаны: с 22:00 до 6:00 без письменного разрешения суда не покидать места проживания за исключением случаев госпитализации в медучреждения, не общаться с лицами проходящими по уголовному делу и другими лицами, кроме близких родственников, адвоката и прокуртуры, и использовать интернет и мобильную связь, самостоятельно являться в суд по требованию.

Ранее Московский городской суд продлил домашний арест до 2 мая.

Позже стало известно, что дело о хищении 15 миллионов рублей из бюджета чиновниками направили в рязанский суд.