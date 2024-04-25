Рязанцы опознали вандалов, разрисовавших дом на улице Шевченко

Нарушитель согласился оплатить покраску стены.

Рязанцы опознали вандалов, разрисовавших дом на улице Шевченко. Об этом в четверг, 25 апреля, редакции РЗН. инфо сообщила читательница.

«Спасибо за публикацию. Мы нашли вандалов. Вчера со мной на связь вышел человек, который узнал разрисовавшего стену. Я с связалась с художником и он готов оплатить покраску всего участка стены (не заплатку). В полицию не обращались. Решили все сами. Человеку вознаграждение за информацию переведем сегодня. Еще раз спасибо», — написала женщина.

Напомним, в Рязани вандалы разрисовали стену дома на улице Шевченко. Хозяйка обратилась за помощью в поиске виновного.