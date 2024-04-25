Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
20°
Птн, 26
21°
Сбт, 27
21°
ЦБ USD 92.51 -0.78 25/04
ЦБ EUR 98.91 -0.65 25/04
Нал. USD 93.00 / 93.89 25/04 09:30
Нал. EUR 100.63 / 94.20 25/04 09:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
Вчера 14:42
691
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
6 020
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
26 280
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
45 158
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцы опознали вандалов, разрисовавших дом на улице Шевченко
Нарушитель согласился оплатить покраску стены.

Рязанцы опознали вандалов, разрисовавших дом на улице Шевченко. Об этом в четверг, 25 апреля, редакции РЗН. инфо сообщила читательница.

«Спасибо за публикацию. Мы нашли вандалов. Вчера со мной на связь вышел человек, который узнал разрисовавшего стену. Я с связалась с художником и он готов оплатить покраску всего участка стены (не заплатку). В полицию не обращались. Решили все сами. Человеку вознаграждение за информацию переведем сегодня. Еще раз спасибо», — написала женщина.

Напомним, в Рязани вандалы разрисовали стену дома на улице Шевченко. Хозяйка обратилась за помощью в поиске виновного.