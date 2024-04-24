Рязанцев попросили помочь в поиске вандалов

Они разрисовали фасад дома на улице Шевченко.

Рязанцев попросили помочь в поиске вандалов. Молодые люди разрисовали фасад дома на улице Шевченко. Информацию об этом в среду, 24 апреля, прислала читательница в редакцию РЗН.Инфо.

«22 апреля в 23:37 двое молодых людей нанесли надпись на фасад дома по адресу Шевченко, д. 82, корп.2″, — написала рязанка.

Тех, кто узнал авторов граффити, просят откликнуться за вознаграждение. Вандалам предлагают связаться для решения вопроса в досудебном порядке.