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На Северной окружной упал дрон, который перевозил телефон для заключенных
Предположительно, дрон летел в сторону «ворошиловской» колонии, чтобы передать заключенным телефон.

На Северной окружной упал дрон, с помощью которого пытались передать заключенным мобильный телефон. Информацию РЗН. инфо рассказал источник из силовых структур.

Он отметил, что правоохранители принудительно посадили дрон у Северной окружной. По размерам летательного аппарата уже было понятно, что его применяют в быту, а не для боевых целей.

Дрон проверили. Силовики нашли примотанный к нему мобильный. Предположительно, дрон летел в сторону «ворошиловской» колонии, чтобы передать заключенным телефон.

Ранее на Северной окружной в Рязани заметили скопление полицейских. В полиции пояснили, что на дороге нашли бесхозный предмет.