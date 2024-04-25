На Северной окружной упал дрон, который перевозил телефон для заключенных

Предположительно, дрон летел в сторону «ворошиловской» колонии, чтобы передать заключенным телефон.

На Северной окружной упал дрон, с помощью которого пытались передать заключенным мобильный телефон. Информацию РЗН. инфо рассказал источник из силовых структур.

Он отметил, что правоохранители принудительно посадили дрон у Северной окружной. По размерам летательного аппарата уже было понятно, что его применяют в быту, а не для боевых целей.

Дрон проверили. Силовики нашли примотанный к нему мобильный. Предположительно, дрон летел в сторону «ворошиловской» колонии, чтобы передать заключенным телефон.

Ранее на Северной окружной в Рязани заметили скопление полицейских. В полиции пояснили, что на дороге нашли бесхозный предмет.