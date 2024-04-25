В полиции рассказали, что произошло на Северной окружной
Отмечается, что в четверг, 25 апреля, в полицию поступило сообщение о подозрительном бесхозном предмете у дороги. Оперативники на время ограничили движение на участке дороги.
В полиции рассказали, что произошло на Северной окружной. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Отмечается, что в четверг, 25 апреля, в полицию поступило сообщение о подозрительном бесхозном предмете у дороги. Оперативники на время ограничили движение на участке.
О том, что именно нашли на Северной окружной, в полиции не уточнили.
«Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает», — отметили в сообщении.
Ранее появилось видео с места.