В полиции рассказали, что произошло на Северной окружной

Отмечается, что в четверг, 25 апреля, в полицию поступило сообщение о подозрительном бесхозном предмете у дороги. Оперативники на время ограничили движение на участке дороги.

В полиции рассказали, что произошло на Северной окружной. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что в четверг, 25 апреля, в полицию поступило сообщение о подозрительном бесхозном предмете у дороги. Оперативники на время ограничили движение на участке.

О том, что именно нашли на Северной окружной, в полиции не уточнили.

«Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает», — отметили в сообщении.

Ранее появилось видео с места.