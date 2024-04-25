Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смертельного ДТП в Рязанской области

Напомним, авария случилась 24 апреля в Ряжском районе. Пассажирский автобус столкнулся с фурой. В результате погиб один человек, еще 12 пострадали.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смертельного ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Напомним, авария случилась 24 апреля в Ряжском районе. Пассажирский автобус столкнулся с фурой. В результате погиб один человек, еще 12 пострадали.

Региональный СК организовал проверку.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

Отмечается, что дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.