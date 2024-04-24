В Ряжском районе произошло смертельное ДТП с фурой и рейсовым автобусом

Полиция начала проверку.

В Ряжском районе произошло смертельное ДТП с фурой и рейсовым автобусом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случиласьв среду, 24 апреля, в 4:20 на 300-ом километре дороги Р-22 «Каспий». Там лоб в лоб столкнулись рейсовый автобус «Астрахань-Москва» и грузовой автомобиль «МАН».

По предварительной информации, в результате ДТП водитель автобуса скончался в медицинском учреждении. Травмы получили 13 человек, из них водитель грузового автомобиля и 12 человек пассажиров. Среди пострадавших нет несовершеннолетних.

Отмечается, что движение транспортных средств затруднено в обе стороны.

На месте происшествия находится начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области полковник полиции Сергей Романов, работает следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: УМВД России по Рязанской области