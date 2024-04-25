Задержан третий фигурант по делу замминистра обороны России

Он отправлен в СИЗО за дачу взятки в особо крупном размере.

Александра Фомина задержали по подозрению в соучастии с замминистра обороны РФ. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил Telegram-канал Baza.

Соучредитель «Олимпситистрой» был отправлен в СИЗО на два месяца по статье «дача взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, Фомин, действовал в составе организованной группы и оказывал Тимуру Иванову, Сергею Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий.

Напомним, замминистра обороны России Тимур Иванов был арестован по подозрению в коррупции. Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил его от должности.

Фото: Telegram-канал Baza