Замминистра обороны России Тимур Иванов арестован по подозрению в коррупции
Его задержали на два месяца.
Замминистра обороны России Тимур Иванов арестован по подозрению в коррупции. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил Telegram-канал
По предварительной информации, задержанный в составе группы получил взятку в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
По той же причине задержали Сергея Бородина.
Отмечается, что бывшая супруга Иванова не выходит на связь.
Фото и видео: Telegram-канал «Плохие новости 18+"