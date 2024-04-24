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Замминистра обороны России Тимур Иванов арестован по подозрению в коррупции
Его задержали на два месяца.

Замминистра обороны России Тимур Иванов арестован по подозрению в коррупции. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил Telegram-канал Плохие новости 18+ со ссылкой на решение Басманного суда Москвы.

По предварительной информации, задержанный в составе группы получил взятку в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

По той же причине задержали Сергея Бородина.

Отмечается, что бывшая супруга Иванова не выходит на связь.

Фото и видео: Telegram-канал «Плохие новости 18+"