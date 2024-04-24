В Рязани разработают проект для расширения улицы Зубковой

По словам губернатора, сейчас разрабатывают проект ремонта улицы Зубковой. Его сделают до конца 2025 года. На участке запланирована реконструкция с расширением, обустройство заездов и регулируемых пешеходных переходов, а также остановка.

В Рязани разработают проект для расширения улицы Зубковой. Об этом с среду, 24 апреля, заявил губернатор Павел Малков в прямом эфире.

Жители пожаловались губернатору на состояние улицы. Они написали в комментариях к его посту, что на дороге ямы, остановка в грязи, ограждение ржавое.

По словам губернатора, сейчас разрабатывают проект ремонта улицы Зубковой. Его сделают до конца 2025 года. На участке запланирована реконструкция с расширением, обустройство заездов и регулируемых пешеходных переходов, а также остановка.

Малков заявил, что администрации надо заявиться на ближайший конкурсный отбор в минтраспорта за финансированием проекта.

Как сказал губернатор, один раз заявку подавали. Однако она была выполнена некачественно, из-за чего деньги не выделили.

Также Малков поручил сделать ямочный ремонт, пока проект не реализован.

Напомним, управление транспорта Рязани обязали отремонтировать улицу Зубковой.