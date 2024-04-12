Управление транспорта Рязани обязали отремонтировать улицу Зубковой

Ее состояние не обеспечивает безопасное движение.

Управление транспорта Рязани обязали отремонтировать улицу Зубковой. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщил Октябрьский районный суд.

Прокуратура Октябрьского района проверила состояние дороги и выявила нарушения. Дефекты покрытия превышали допустимые значения и препятствовали безопасному движению.

Прокурор потребовал провести ремонт полотна на улице Зубковой и устранить колею.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани должно провести реконструкцию участка до 31 августа 2025 года.