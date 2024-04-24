Рязанским многодетным семьям напомнили о компенсации за покупку школьной формы

Новые изменения коснутся компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30%, которую предоставят и на оплату жилого помещения.

В Рязанской области в 2024 году многодетным семьям выплатят компенсацию за покупку школьной формы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсоца.

В регионе установили новые меры поддержки многодетным семьям. Им выплатят компенсацию в размере четырех тысяч рублей на школьную и спортивную форму, сделают бесплатные проезд и питание в школах, а также компенсируют покупку еды студентов средних образовательных учреждений.

Кроме того, новые изменения коснулись компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30%, которую предоставят и на оплату жилого помещения.

Многодетные семьи смогут бесплатно посещать областные государственные музеи, парки культуры и отдыха, а также некоммерческие выставки.

Напомним, Рязанским многодетным семьям пообещали новые привилегии.