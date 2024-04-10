Рязанским многодетным семьям пообещали новые привилегии

На состоявшемся 10 апреля очередном заседании Рязанской областной Думы депутаты рассмотрели проект регионального закона «О внесении изменений в Закон Рязанской области «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области».

На состоявшемся 10 апреля очередном заседании Рязанской областной Думы депутаты рассмотрели проект регионального закона «О внесении изменений в Закон Рязанской области «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области». С докладам о новациях, которые предлагается внести в этот юридический акт, выступила и о министра труда и социальной защиты населения Рязанской области. Елена Карпенко По ее словам, законопроект предусматривает дополнительные льготы для многодетных семей, такие как доплаты на приобретение школьной формы, бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатная питание для учащихся школ и компенсация студентам на аналогичные расходы.

Авторы изменений также предлагают снять критерий нуждаемости, то есть верхнюю границу дохода на душу населения по нескольким видам льгот для многодетных. Это касается выдачи лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет, оплаты (компенсации) в первоочередном порядке стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, предоставления бесплатного питания учащимся областных школ, а также компенсации стоимости питания студентам колледжей.

— Если дума примет эту инициативу, то мы сможем охватить мерами поддержки практически все многодетные семьи Рязанской области, — заявила Елена Карпенко. На вопрос депутата Виктора Малюгина о том, из каких средств будет финансироваться реализация упомянутых предложений, докладчик отметила, что средства выделят из областного бюджета. В итоге законопроект был поддержан региональным парламентом во всех чтениях.