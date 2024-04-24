Рязанский минздрав рассказал о состоянии троих пострадавших в ряжском ДТП
Их жизни ничего не угрожает.
Рязанский минздрав рассказал о состоянии троих пострадавших в ряжском ДТП. Об этом в среду, 24 апреля, сообщило ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что три человека находятся в больнице районного центра, их жизням ничего не угрожает. 10 пострадавших разместили в ПВР. Они ждут автобус, который уже выехал из Астрахани.
По словам начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Сергея Романова, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее рязанская Госавтоинспекция сообщила о смертельной аварии в Ряжском районе.