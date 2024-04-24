Рязанская мэрия рассказала о едином стиле маршруток

Совещание с владельцами транспорта еще не проводили.

Рязанская мэрия рассказала редакции РЗН. инфо о едином стиле маршруток.

Как отметили в ведомстве, совещания с владельцами маршруток еще не проводилось. Однако концепция единого стиля рассматривается по примеру орнаментов используемых на новых автобусах и троллейбусах.

«Вопросы об изменении внешнего вида маршруток и бюджете находится на стадии обсуждения», — сообщили в мэрии.

Напомним, в феврале Малков заявлял, что необходимо привести маршрутки к единому стилю.