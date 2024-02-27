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Малков заявил, что маршрутки в Рязани начнут приводить к единому стилю
«У нас каждый день огромное количество рязанцев ездят на транспорте. Это, по сути, лицо города и мы должны прийти к современному и комфортному транспорту», — отметил губернатор.

Во вторник, 27 февраля, на заседании правительства губернатор Павел Малков заявил, что в Рязани начнут приводить к единому стилю коммерческий транспорт.

Мэр Рязани Виталий Артемов на жалобы рязанцев на состояние маршруток ответил, что горожане могут обратиться в управление дорожного хозяйства и транспорта для решения проблем по телефону 60-00-10 или на сайте.

«Самый большой рычаг на коммерческий транспорт — расторжение договора. На сегодняшний день мы отслеживаем работу по выполнению и графику перевозок. Также есть стандарты качества транспорта, которые перевозчики должны выполнять», — добавил Артемов.

Павел Малков уточнил, какие еще есть меры помимо расторжения договоров. Артемов сообщил, что оперативно взаимодействуют с перевозчиком для устранения замечаний. Губернатор добавил, что надо разместить в коммерческом транспорте объявления со всеми контактами, если у горожан возникнут жалобы.

«У нас каждый день огромное количество рязанцев ездят на транспорте. Это, по сути, лицо города и мы должны прийти к современному и комфортному транспорту. Важно, чтобы было в одинаковом внешнем оформлении, хорошем состоянии, с соблюдением графика движения. И частный транспорт к этому будем тоже приводить», — заключил Малков.

Напомним, рязанка засняла «годовую грязь» в маршрутке № 53.