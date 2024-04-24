Рязанская мэрия планирует провести ямочный ремонт около бассейна в Горроще

Выбоины устранит Дирекция благоустройста

Рязанская мэрия планирует провести ямочный ремонт около бассейна «Буревестник». Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Как отметили в мэрии, участок дороги около бассейна «Буревестник» отсутствует в перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения. Поэтому в рамках программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети» мэрия не может провести капремонт дороги.

«На текущий год запланированы мероприятия по ликвидации аварийных выбоин силами Дирекции благоустройства. Работы планируется выполнить исходя из графика первоочередных работ, исполнения предписаний УГИБДД УМВД России по Рязанской области», — добавили в ведомстве.

Напомним, рязанцы пожаловались состояние дороги около бассейна «Буревестник».