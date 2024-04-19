Рязанцы пожаловались на состояние дороги в Горроще
Речь идет об участке от улицы Пушкина до бассейна «Буревестник».
Рязанцы пожаловались на состояние дороги в Горроще. Информацию РЗН. инфо предоставили читатели.
Речь идет об участке от улицы Пушкина до бассейна «Буревестник».
«Рязанцы, которые сами занимаются спортом и приучают своих детей быть здоровыми и красивыми, каждый день преодолевают эту страшную дорогу. Но как же стыдно перед многочисленными гостями из других регионов, которые приезжают на крупные турниры в Рязань… Такого безобразия они, наверное, у себя в городах не видели», — рассказали горожане.