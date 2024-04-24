Прокуратура назвала возможную причину смертельного ДТП в Рязанской области

Авария могла произойти из-за тумана.

Прокуратура назвала возможную причину смертельного ДТП в Рязанской области. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил Telegram-канал надзорного органа.

По предварительной информации установлено, что причиной смертельной аварии могла стать недостаточная видимость в условиях сильного тумана.

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданева ход и результаты проверки по факту трагедии поставлены на контроль сотрудниками районного ведомства.

На место происшествия выезжал прокурор Ряжского района Максим Комягин.

Напомним, ранее УМВД России по Рязанской области сообщило о смертельной аварии на дороге Р-22 «Каспий».

Фото: Telegram-канал прокуратуры Рязанской области