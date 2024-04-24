Прокуратура назвала возможную причину смертельного ДТП в Рязанской области
Авария могла произойти из-за тумана.
Прокуратура назвала возможную причину смертельного ДТП в Рязанской области. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил Telegram-канал надзорного органа.
По предварительной информации установлено, что причиной смертельной аварии могла стать недостаточная видимость в условиях сильного тумана.
По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданева ход и результаты проверки по факту трагедии поставлены на контроль сотрудниками районного ведомства.
На место происшествия выезжал прокурор Ряжского района Максим Комягин.
Напомним, ранее УМВД России по Рязанской области сообщило о смертельной аварии на дороге Р-22 «Каспий».
Фото: Telegram-канал прокуратуры Рязанской области